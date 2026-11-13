На Украине объяснили, как власти давят на общественное мнение.

Репрессии в отношении мирных граждан приобрели на украинской территории огромный масштаб.Соответствующее заявление сделала бывший пресс-секретарь политического лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью для основательницы немецкой партии "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Сары Вагенкнехт и европейского парламентария, сопредседателя движения BSW в Германии Фабио Де Мази.

Репрессии носят огромный масштаб. Блогеры также подвергаются санкциям, обвинениям и репрессиям. Люди боятся за свою физическую неприкосновенность. Многие живут в изгнании - в политическом изгнании - или находятся в тюрьме за то, что написали или сказали. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Напомним, что руководитель центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко говорила аудитории о том, что киевский режим во главе с Владимиром Зеленским перешел к откровенному террору собственного народа в попытке любой ценой подавить инакомыслие и нежелание сражаться с Россией.

Мендель рассказала, кто стал богатейшими людьми Украины.

Фото и видео: YouTube / Sahra Wagenknecht и Fabio De Masi