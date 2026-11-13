Украинка прокомментировала уровень коррупции, который сейчас наблюдается в стране.

Богатейшими людьми на Украине стали офицеры, причастные к процессу мобилизации гражданского населения. Соответствующее заявление сделала бывший пресс-секретарь политического лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью для основательницы немецкой партии "Союз за социальную справедливость и разумную экономику" (BSW) Сары Вагенкнехт и европейского парламентария, сопредседателя движения BSW в Германии Фабио Де Мази. Иностранка из киевского режима пояснила, что в ее стране взятки могут достигать 30 тысяч долларов с человека.

Офицеры, ответственные за мобилизацию, благодаря взяткам к настоящему моменту входят в число самых богатых людей Украины. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Напомним, что с февраля 2022 года на украинской территории властями объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация.

Мендель: Украину ждет капитуляция, если Киев продолжит конфликт вместо переговоров.

Фото и видео: YouTube / Sahra Wagenknecht и Fabio De Masi