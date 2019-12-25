Юлия Мендель указала на значительный дефицит населения.

Украине придется капитулировать перед российским руководством в том случае, если киевский режим не пойдет на мирное урегулирование. Соответствующее заявление сделала бывший пресс-секретарь политического лидера страны Владимира Зеленского Юлия Мендель в интервью для немецкой газеты Berliner Zeitung.

Если конфликт затянется, то, к сожалению, Украину ждет лишь капитуляция. Мы теряем людей. Страна может существовать без территорий, но не без людей. Эту точку зрения разделяют многие политики, экономисты и эксперты. Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь главы Украины

Иностранка из соседнего государства отметила, что многие политические элиты на Западе ошибочно полагают, ее страна сможет одержать победу и вернуть под свой контроль утраченные территории.

Мендель сравнила процесс призыва в украинскую армию с пыткой.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Iuliia Mendel