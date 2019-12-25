Обряд будет проходить по индуистской традиции.

Врач из Санкт‑Петербурга скончалась на Бали в результате отравления. Сейчас близкие готовят прощальную церемонию, которую проведут в соответствии с местными религиозными обычаями. Об этом в беседе с 360.ru сообщил знакомый умершей Дмитрий.

По его словам, прощание состоится 26 ноября, а затем пройдет церемония сожжения останков. Обряд выполнят по индуистской традиции, распространённой на острове: тело петербурженки будет кремировано, а прах развеян над океаном.

Как отметил собеседник издания, в этой культуре не принято привязываться к материальному, в том числе к телесной оболочке, поэтому кремация и последующее развеивание праха соответствуют местным верованиям.

Ранее стало известно, что 30-летняя отоларинголог умерла на отдыхе на Бали после того, как выпила некачественного вина из местного магазина. В период пандемии в Петербурге она работала заведующей отделением.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)