В Петербурге завершили исследование и приступают к конструированию ВАРТС.

В Петербурге завершили научно-исследовательскую часть работ по созданию ВАРТС — высокоавтоматизированного транспортного средства — и переходят к этапу опытно-конструкторских работ. Об этом 25 ноября сообщил вице-губернатор Кирилл Поляков, посетивший испытательный полигон "Горэлектротранса" на улице Шаврова.

Ему показали вагон с полным набором опций системы активной помощи водителю (АПВ). С 2022 года такой системой оснастили более 350 трамваев: она реагирует на сигнал светофора, самостоятельно разгоняется, распознаёт препятствия на путях и тормозит. На рельсы выставили муляж автомобиля, а роль зазевавшегося пешехода по традиции исполнил главный инженер ГЭТ. Всё это время водитель находился в кабине, но в управление не вмешивался.

На предприятии уточнили: скорость реакции системы составляет 0,15 секунды, машинное зрение работает на расстоянии более 100 метров, а тормозной путь при скорости 40 км/ч — около 60 метров. Если разрешить системе экстренное торможение на крайней позиции контроллера (сейчас так не делают), он составит 21 метр.

В рамках экспериментального правового режима ГЭТ разрабатывает ВАРТС-1. Хотя его часто называют беспилотным трамваем, человек в нём будет водителем-испытателем. От нынешнего вагона с АПВ он отличается несколькими характеристиками: обзором на 360 градусов благодаря датчикам по всему периметру, а не только в передней части кабины; изначально заложенной в алгоритм самостоятельной, а не вспомогательной работой; следованием по заранее оцифрованной трёхмерной карте маршрута, при котором ВАРТС всегда определяет своё положение.

Поляков рассказал, что после завершения опытно-конструкторских работ ВАРТС пройдёт испытания на полигоне на Шаврова — Минпромторг определил его как профильную площадку для беспилотного транспорта. Главным эффектом вице-губернатор назвал безопасность движения, а косвенным — развитие смежных отраслей производства.

Председатель комитета по транспорту Денис Минкин вновь подчеркнул, что сейчас город не видит задачи обеспечить отсутствие человека в кабине трамвая, в том числе с точки зрения экономики: по его словам, создание абсолютно беспилотного трамвая делает систему настолько дорогой, что непонятны механизмы окупаемости, а её горизонты соизмеримы со временем морального устаревания IT-систем.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге начали обкатывать новый трамвай "Синара".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)