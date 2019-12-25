Преступникам назначили наказание сроком от трех до шести лет лишения свободы.

Приморский районный суд вынес приговор по резонансному делу о мошенничестве с жильем и сокрытии следов преступления. Двое участников преступной схемы получили реальные тюремные сроки, сообщили в объединенной пресс‑службе судов Петербурга.

Преступный замысел возник после того, как соседи узнали о смерти пожилого владельца квартиры на аллее Поликарпова. Вместо того чтобы сообщить о случившемся в полицию, они похитили паспорт покойного и документы на недвижимость. Далее бумаги передали сообщнику, который, выдав себя за умершего собственника, оформил сделку купли‑продажи.

Рыночная стоимость квартиры составляла 7,2 млн рублей, однако жилье продали за 5,5 миллиона. Полученные деньги преступники поделили между собой. Чтобы замести следы, один из фигурантов расчленил тело пенсионера на две части, упаковал фрагменты в мешки и вместе с остальными вывез останки в поселок Дунай Всеволожского района. В поле труп облили горючей жидкостью и сожгли.

Суд назначил первому подсудимому три года лишения свободы в исправительной колонии. Второго фигуранта приговорили к шести годам заключения и штрафу в 500 тыс. рублей. Обоих взяли под стражу прямо в зале суда. Производство по делу в отношении третьего соучастника прекратили в сентябре 2026 года в связи с его смертью.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)