Две подруги не заметили приближающуюся электричку, одна из них погибла.

В Северной столице транспортная полиция проводит проверку после наезда электропоезда на двух девушек. Трагедия произошла на 6‑м км 2‑го пикета станции "Санкт‑Петербург — Товарный", уточнили в пресс‑службе транспортной полиции Северо‑Западного федерального округа.

По предварительной версии, две местные жительницы — 19 и 20 лет — находились в опасной близости от железнодорожных путей и не заметили приближающийся поезд. Машинист сразу стал подавать звуковые сигналы и экстренно затормозил, однако из‑за малого расстояния предотвратить столкновение не удалось.

В результате происшествия 19‑летняя девушка скончалась на месте, а её 20‑летнюю спутницу с травмами госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Мать пострадавшей рассказала, что дочь получила множественные переломы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО