В 60-70 лет постепенно ослабевают максимальная выносливость и мышечная сила.

В беседе с "Петербург2" врач-кардиолог Анна Ратникова поделилась секретами о том, как сохранить активность в 60-70 лет.

В пожилом возрасте постепенно ослабевают максимальная выносливость и мышечная сила, а восстановление требует больше времени.

При этом физические возможности очень различаются. Есть и марафонцы весьма почтенного возраста. Но ориентир у каждого свой: кому-то важен спортивный результат, кому-то возможность самостоятельно гулять и ездить к близким. Анна Ратникова, кардиолог

Врачебной оценки требуют одышка, заметная слабость, отеки ног, сердцебиение, обмороки и резкое снижение привычной активности. Причиной этому могут быть, к примеру, анемия, сердечная недостаточность или нарушение функции щитовидной железы.

Хорошая основа для поддержания состояния в 60-70 лет – ходьба в подходящем темпе, плавание, велосипед или велотренажер. Кроме того, рекомендуется полноценно есть. В основных приемах пищи должны быть подходящие источники белка, в течение дня нужны овощи, фрукты, крупы. Также стоит соблюдать режим сна.

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Фото: Piter.TV