93-тонный ротор щита "Аврора" опустили в котлован станции "Броневая".

В Петербурге метростроители опустили в стартовый котлован 93-тонный ротор проходческого щита "Аврора". Машина проложит наклонный ход к будущей станции "Броневая" на коричневой ветке метро, сообщил портал "Строительный Петербург".

Губернатор Александр Беглов отметил, что щит "Аврора" — уникальная машина, созданная специально для сложных грунтов Петербурга: она уже построила наклонные ходы для четырёх станций метро, а теперь ей предстоит важная работа на "Броневой".

Сейчас специалисты собирают комплекс на площадке будущего вестибюля. После монтажа ротора щит установят под углом 30 градусов и подключат необходимое оборудование. Вес всей машины составляет 690 тонн, длина — 33 метра.

Фото: Метрострой Северной Столицы