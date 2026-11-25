В МИД России заметила, что Евросоюз переполняет русофобия и ненависть.

В Москве прокомментировали очередной пакет антироссийских санкций Европейского союза. В эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова пояснила, что коллективный Брюссель расписался в собственном безумстве. Чиновница из внешнеполитического ведомства объяснила аудитории, что пока "безумству храбрых поем мы песни" в региональном сообществе, но в реальности ситуация напоминает ей фразу про "слабоумие и отвагу".

Сейчас уже это является очевидным, сейчас никто не оспаривает, что это не связано ни с политикой, ни с ситуацией в регионе, ни с чем, кроме русофобской ненависти, и в ней они погружаются в это болото всё дальше и глубже, пуская на поверхности пузыри. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что руководству Еврокомиссии следовало бы честно указывать рядом с каждой рестрикцией против Москвы реальную цену для общеевропейского и национальных бюджетов. Мария Захарова пояснила, что Евросоюз изначально учреждался именно как экономическое объединение. Оно отвечало за благополучие населения, поэтому даже на фоне активного сближения с НАТО экономическая повестка формально остается в его приоритете. Чиновница обратила внимание зрителей шоу на то, что в любом серьезном планировании организаторами всегда просчитываются расходы и источники финансирования, а губительность санкционного давления для самой Европы уже не требует доказательств от аналитиков Всемирной торговой организации (ВТО) или расчетов фьючерсных сделок.

Захарова раскритиковала визовые ограничения для спортсменов.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik