Вадим Сагалаев погиб в зоне СВО в возрасте 61 года.

Бывший глава муниципалитета "Дачное" Вадим Сагалаев, обвиняемый в заказных убийствах, погиб в зоне СВО. Об этом сообщил источник 78.ru. Погибшему был 61 год.

Сагалаев ушёл на фронт в августе этого года, не дожидаясь, пока его уголовное дело передадут в суд. С начала сентября он в звании лейтенанта командовал штурмовым взводом и погиб в результате атаки дрона при штурме позиций противника.

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Фото: пресс-служба администрации МО Дачное