Пока северо-восточный ветер постоянно выносит тепло с Ладоги.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ближайшее время в городе установится отрицательная температура воздуха. Пока северо-восточный ветер постоянно выносит тепло с Ладоги, но оттуда также поставляется мокрый снег.

Перестройка в воздушных потоках наметилась, холод нависает над нами, и уже севернее Петербурга везде отрицательные значения температуры. Поэтому сегодняшний день еще будет с температурой, близкой к 0 гр., хотя переход в сторону минуса и произойдет. Александр Колесов, синоптик

Атмосферное давление продолжит расти и к субботе, 28 ноября, достигнет 780 миллиметров рт. ст. Погоду будет определять антициклон, фон температуры составит -2...-5 градусов.

Ранее мы рассказывали о том, что в среду в Петербурге пройдут небольшие осадки.

Фото: Piter.TV