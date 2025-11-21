Победительницей финала 75-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" (Miss Universe), прошедшего в пуэрториканской столице Сан-Хуане, стала представительница Пуэрто-Рико Дженнифер Баррето. Соответствующее заявление сделали организаторы международного состязания в красоте.
Корона нашла свою королеву! Дженнифер Баррето - ваша Мисс Вселенная 2026.
организаторы мероприятия
Известно, что российская участница Александра Сташкевич не вошла в топ-30 участниц. Таким образом наша соотечественница не участвовала в финале конкурса.
Представительница Мексики победила на конкурсе "Мисс Вселенная".
Фото и видео: YouTube / The Crowning Quest
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