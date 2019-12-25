Представительница Мексики победила на конкурсе "Мисс Вселенная"

Обладательница титула "Мисс Россия - 2025" Анастасия Венза не вошла в список 30 финалисток смотра

Представительница Мексики Фатима Бош одержала победу в финале 74-го ежегодного международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Событие состоялось на территории Бангкока. Первой вице-мисс в 2025 году стала представительница Таиланда Павина Синг. Девушка свободна владеет русским языком и является выпускницей местного престижного университета Тхаммасат. В рейтинг пяти фавориток включены представительницы из Венесуэлы, с Филиппин и из Кот-д"Ивуара. Наша соотечественница, обладательница титула "Мисс Россия - 2025" Анастасия Венза не вошла в список 30 финалисток. В общей сложности в конкурсе приняли участие представительницы из 136 государств планеты. речь идет о рекордном количестве за всю историю "Мисс Вселенной".

Напомним, что впервые конкурс "Мисс Вселенная" состоялся 1952 году в Лонг-Бич штата Калифорния.. За годы существования смотра права на его проведение принадлежали разным компаниям. В период с 1996 по 2015 год совместно с NBC им владел действующий президент-республиканец из США Дональд Трамп. В 2022 году проект за 20 миллионов долларов приобрела таиландская компания JKN Global Group. В 2024 году 50 процентов от ее акций за 16 миллионов долларов выкупила Legacy Holding Group USA Inc., принадлежащая мексиканскому бизнесмену Раулю Рочу Канту.

Известно, что переходящим призом конкурса остается корона. На протяжении всех лет использовалось 12 корон, в том числе принадлежавшая императорскому дому Романовых венчальная корона. Она была продана в 1926 году и в настоящее время находящаяся в частной коллекции на территории США.

Новой "Мисс Земля" стала модель из Чехии Натали Пушкинова.

Фото: YouTube / PINAStv