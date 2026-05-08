В Мексике при пожаре на ярмарке погибли пять человек

Губернатор штата Табаско рассказал о произошедшей трагедии в соцсетях.

Пять человек стали жертвами возгорания, произошедшего утром 8 мая на территории ежегодной ярмарки в городе Вильяэрмоса штата Табаско в Мексике. Соответствующее заявление сделал местный губернатор Хавьер Мэй. Иностранный чиновник пояснил через социальные сети, что в настоящее время пламя ликвидировано. Известно, что пламя начало распространяться с первого павильона.

Во время этих прискорбных событий пять человек погибли, поэтому мы выражаем наши соболезнования их семьям и предлагаем всю нашу поддержку в связи с этим несчастным случаем. Хавьер Мэй, глава региона

Как сообщает читателям локальная газета El Financiero, пожар стремительно распространился по ярмарке и в результате пламя полностью уничтожило около 200 торговых точек. Профильным ведомствам пришлось экстренно эвакуировать посетителей и персонал. Причины возникновения возгорания в настоящее время выясняются специалистами.

