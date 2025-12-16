За неделю в Петербурге и Ленобласти от клещей пострадали 1,8 тыс. человек

Против энцефалита были привиты свыше 71 тыс. человек в Северной столице и более 43 тыс. человек – в области.

В период с 21 по 27 мая в Петербурге и Ленинградской области от укусов клещей пострадали 1,8 тыс. жителей. Из них 61,5% обращений – в городе, 38,5% – в области. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Больше всего клещей в Пушкинском (22%), Курортном (18%) и Выборгском (13%) районах, а также в Тихвинском (16%), во Всеволожском (12%) и в Волховском (11%) районах. Против энцефалита были привиты свыше 71 тыс. человек в Северной столице и более 43 тыс. человек – в Ленобласти.

Самая эффективная мера защиты от клещевого вирусного энцефалита – это вакцинация, напомнили специалисты.

Ранее мы рассказывали о том, что инфекционист назвал самые опасные осложнения клещевого энцефалита.

Фото: pxhere