Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о правилах санитарной безопасности в бассейнах

Сегодня, 22 мая, в России отмечается Всероссийский день бассейновой индустрии. В честь этого Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти напомнило жителям о простых, но важных правилах санитарной безопасности при посещении бассейнов.

Плавание – отличный способ укрепить позвоночник, суставы и бороться с гиподинамией. Однако, как отмечают специалисты, бассейн остаётся местом повышенного риска инфекций и травм.

Основные рекомендации Роспотребнадзора:

Перед входом в воду обязательно примите душ с мылом и мочалкой.

Наденьте шапочку и резиновые тапочки.

Оцените прозрачность воды перед тем, как окунуться.

Не глотайте воду и избегайте посещения бассейна при открытых ранах.

После плавания снова примите душ, нанесите увлажняющий крем на тело и прополощите рот пресной водой.

Категорически запрещается приходить в бассейн с симптомами простуды, грибком или порезами. Также не рекомендуется использовать кремы перед заплывом и брать с собой стеклянную тару.

Соблюдение этих простых правил поможет сделать посещение бассейна безопасным и полезным для здоровья.

