Роспотребнадзор напомнил петербуржцам о правилах санитарной безопасности в бассейнах

Сегодня, 22 мая, в России отмечается Всероссийский день бассейновой индустрии. В честь этого Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти напомнило жителям о простых, но важных правилах санитарной безопасности при посещении бассейнов.
Плавание – отличный способ укрепить позвоночник, суставы и бороться с гиподинамией. Однако, как отмечают специалисты, бассейн остаётся местом повышенного риска инфекций и травм.
Основные рекомендации Роспотребнадзора:
Перед входом в воду обязательно примите душ с мылом и мочалкой.
Наденьте шапочку и резиновые тапочки.
Оцените прозрачность воды перед тем, как окунуться.
Не глотайте воду и избегайте посещения бассейна при открытых ранах.
После плавания снова примите душ, нанесите увлажняющий крем на тело и прополощите рот пресной водой.
Категорически запрещается приходить в бассейн с симптомами простуды, грибком или порезами. Также не рекомендуется использовать кремы перед заплывом и брать с собой стеклянную тару.
Соблюдение этих простых правил поможет сделать посещение бассейна безопасным и полезным для здоровья.
Ранее Роспотребнадзор приостановил работу трех баров на улице Некрасова в Петербурге.
Фото: Pxhere
