На развязке КАД с Пулковским шоссе ограничат движение из-за ремонта деформационного шва

На развязке КАД с Пулковским шоссе в Петербурге с 23 по 27 мая будет временно ограничено движение транспорта. Как сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на 68-м километре внешнего кольца КАД пройдут работы по ремонту деформационного шва.

В связи с этим для автомобилистов перекроют полосу безопасности, переходно-скоростную полосу, а также первую и вторую полосы движения. По третьей и четвёртой полосам движение сохранится, но будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы будут вестись круглосуточно в две смены. На участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию. Информация о перекрытии будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

Фото: Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"