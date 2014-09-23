Под окнами в центре Петербурга нашли тело девушки-блогера
Сегодня, 10:47
lizapoluda

Погибшая страдала от расстройства пищевого поведения и долгое время не обращалась за медицинской помощью из-за стеснения.

В Петербурге трагически ушла из жизни молодая девушка-блогер. Об этом сообщила её подруга в социальных сетях,  передает 78.ru.

‎Тело девушки было найдено во дворе её дома. Она страдала от расстройства пищевого поведения и долгое время не обращалась за медицинской помощью из-за стеснения. Подруга предлагала ей финансовую помощь для посещения частной клиники, но она отказывалась.

‎Девушка испытывала страх перед осуждением и много переживала, делясь своими мыслями в социальных сетях. Подруга отметила, что семья покойной находится в трудной ситуации и сейчас собирает средства на похороны.

‎Фото: Piter.TV

