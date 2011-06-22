На 11 трамвайных остановках Приморского района обустроили повышенные посадочные площадки
Сегодня, 10:03
Также завершен ремонт путей на Гаккелевской и Стародеревенской улицах.

В Приморском районе Петербурга завершили ремонт трамвайных путей на Гаккелевской и Стародеревенской улицах. В нормативное состояние приведены участки общей протяженностью свыше 4 километров, рассказали в Смольном 22 мая. Также на 11 остановках обустроили повышенные посадочные площадки. 

На Стародеревенской улице отремонтировали отрезок от улицы Ильюшина до улицы Оптиков, а на Гаккелевской улице – от улицы Оптиков до конечного пункта "Старая Деревня", включая трамвайное кольцо. В рамках работ выполнена замена рельсошпальной решетки, а на перекрестках особое внимание уделили созданию прочного и долговечного основания. В колее путей и в междупутье применена технология укладки литой асфальтобетонной смеси. 

Ранее на Piter.TV: на мосту Александра Невского продолжают демонтировать покрытие и рельсы. 

Фото: пресс-служба Смольного 

