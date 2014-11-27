Житель Петербурга, сбежавший от полицейских на кладбище, арестован на 14 суток

По решению Приморского районного суда Петербурга местного жителя арестовали на 14 суток за то, что он сбежал от полицейских на Серафимовское кладбище. Об этом 27 апреля пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Утром 25 апреля мужчина при прохождении медицинского освидетельствования в переулке Серебрякова скрылся от патрульной машины. Из рапорта правоохранителей следует, что тогда они остановили автомобиль Volkswagen Golf, поскольку у водителя были выявлены признаки опьянения. Его отстранили от управления. После страж правопорядка составил протокол, а злоумышленник убежал. Инспекторы расценили это как отказ от прохождения медосвидетельствования.
Вину в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции гражданин признал.
Ранее мы рассказывали о том, что водитель BMW, севший за руль в состоянии опьянения из-за измены девушки, оштрафован на 45 тыс. рублей в Петербурге.
