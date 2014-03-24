Водитель BMW, севший за руль в состоянии опьянения из-за измены девушки, оштрафован на 45 тыс. рублей в Петербурге

Мировой судья судебного участка №115 Петербурга привлекла к административной ответственности местного жителя по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов 24 апреля.

В январе мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля BMW. Он пояснил, что накануне узнал об измене девушки и таким образом попытался отпустить случившееся. На Краснофлотском шоссе нарушителя хотели остановить сотрудники ДПС, но ему удалось скрыться. Через некоторое время водитель наехал на препятствие, в этот момент его задержали. По одному из протоколов петербуржца арестовали на трое суток.

Владелец иномарки признал вину и раскаялся. Суд учел, что водителя уже привлекали к ответственности за нарушение ПДД в 2025 году, и назначил наказание в виде штрафа в размере 45 тыс. рублей с лишением прав на 1,5 года.

