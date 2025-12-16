Британский политик назвал удар по Петербургу во время ПМЭФ политическим сигналом

Джим Фергюсон заявил, что удар по городу во время ПМЭФ — это не просто военное событие, а политический шаг.

Британский политик Джим Фергюсон выразил мнение, что атака украинских беспилотников на Санкт-Петербург, совершённая в среду, 3 июня, в разгар Петербургского международного экономического форума, способна привести к дальнейшей эскалации конфликта на Украине.

Фергюсон подчеркнул, что удар по Северной столице в момент проведения столь значимого экономического мероприятия — это не просто военная акция, а чёткий политический сигнал. Он отметил, что каждый новый виток напряжённости повышает ставки. По словам британского политика, реальная опасность заключается не в самом произошедшем инциденте, а в том, какие события последуют за ним.

Напомним, ранее в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга сообщили, что в результате атаки БПЛА пострадали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах, а также есть раненые среди гражданских.

Ранее мы сообщили о том, что на ПМЭФ-2026 заключат сделки на 6,5 трлн рублей.

Фото: Piter.TV