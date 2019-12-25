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Число пострадавших при атаке на Геленджик достигло 47
Сегодня, 15:50
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Число пострадавших при атаке на Геленджик достигло 47

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В результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка погибли шесть человек.

Число пострадавших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на село Архипо-Осиповка под Геленджиком увеличилось до 47 человек. Об этом сообщил в мессенджере "Макс" глава города Алексей Богодистов.

Он отметил, что сейчас городские службы формируют итоговые списки всех пострадавших. На данный момент пострадали 47 человек, погибли шесть мирных жителей, трое из которых дети.

В участковой больнице развернули первичную медицинскую помощь для пострадавших. На помощь местным медикам направили врачей из больницы Геленджика и специалистов одного из санаториев. Раненных в тяжелом состоянии отправляют в больницы находящихся рядом городов. 

Вооруженные силы Украины в ночь на 3 августа атаковали полуостров Крым, погибли три человека.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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