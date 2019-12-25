Росгвардейцы разыскали пропавшего мальчика с нарушением слуха и вернули его домой в деревню Горы

Предварительно, возвращаясь из магазина, ребенок столкнулся с бездомными собаками.

В Ленинградской области росгвардейцы обнаружили 13-летнего мальчика с нарушением слуха и помогли вернуться домой. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

В полицию 1 августа обратились родители подростка и заявили о том, что их сын уехал за продуктами из деревни Горы и пропал. Его приметы передали всем дежурным нарядам и поисково-спасательному отряду. Юношу нашли утром 2 августа в Отрадном. Он был передан бригаде скорой помощи для осмотра, а затем доставлен в 111-й отдел.

Предварительно, возвращаясь из магазина, ребенок столкнулся с бездомными собаками. Когда удалось оторваться от агрессивных животных, потерпевший потерялся, разрядился слуховой аппарат, и ему пришлось переночевать в заброшенном здании.

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Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти