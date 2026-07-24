Росгвардейцы задержали мужчину, который приставал к детям в ДК на Васильевском острове

Приметы правонарушителя установили 23 июля благодаря камерам видеонаблюдения.

Росгвардейцы Василеостровского района задержали подозреваемого в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Руководству Дворца культуры имени С. М. Кирова на Большом проспекте В. О. стали поступать сообщения о том, что в здание заходит посторонний мужчина, который пристает к детям и трогает их. Приметы правонарушителя установили 23 июля благодаря камерам видеонаблюдения. Увидев сотрудников вневедомственной охраны в ДК, злоумышленник попытался спрятаться в женской уборной, однако его поймали.

Предполагаемого 44-летнего преступника доставили в 37-й отдел полиции. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия.

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Видео, фото: пресс-служба Росгвардии