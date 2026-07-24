Драка в баре на Лиговском проспекте закончилась госпитализацией

Рецидивиста, судимого за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков, доставили в 76-й отдел.

Росгвардейцы Центрального района Петербурга задержали мужчину, который устроил драку в баре на Лиговском проспекте. Инцидент произошел ночью 24 июля.

Между двумя посетителями заведения случился конфликт. В ходе потасовки один из них схватил стеклянный бокал, разбил его о барную стойку, а затем осколком нанес 34-летнему оппоненту удары в шею. Персонал обратился в полицию.

На место оперативно прибыли сотрудники вневедомственной охраны и поймали 35-летнего злоумышленника, применив наручники. Рецидивиста, судимого за кражу, грабеж и незаконное хранение наркотиков, доставили в 76-й отдел. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Ранее на Piter.TV: молодого петербуржца задержали после тяжелой ссоры у бара.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти