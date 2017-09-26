Комтранс представил планы развития транспорта на 2027 год

В Петербурге построят новые станции метро и запустят трамвай "Славянка".

В Заксобрании Петербурга обсудили проект бюджета на 2027 год. Комитет по транспорту представил планы развития инфраструктуры. Среди приоритетов — мегапроекты, удобный общественный транспорт и расширение метро.

В 2027 году продолжат строить новые станции метро, запустят вторую очередь трамвайной линии "Славянка". Для льготных категорий сохранится субсидированный проезд в электричках. Город обновит светофоры и внедрит автоматические системы управления движением. Также запланирован ремонт причалов для водного транспорта.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге до новых ЖК продлены три автобусных маршрута.

Фото: Piter.TV