В Смольном обсудили подготовку к сентябрьским выборам

В Петербурге завершают подготовку к выборам 18–20 сентября.

В Смольном прошло заседание Координационной группы по подготовке к выборам 18–20 сентября. Петербуржцам предстоит голосовать за депутатов Госдумы и Заксобрания, а также в четырёх муниципальных округах.

Губернатор Александр Беглов назвал общей задачей честные и открытые выборы в соответствии с законом. Подготовительные мероприятия завершаются: избиркомы получили помещения, газеты опубликовали информацию.

В оставшийся месяц жителей дополнительно оповестят о времени и порядке голосования. Особое внимание — оснащению участков и доступности для маломобильных граждан. Беглов поручил также обеспечить безопасность, подготовить членов УИК и полицию к действиям в экстренных ситуациях.

Фото: Смольный