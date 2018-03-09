В Петербурге готовятся к возможным провокациям на выборах

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил городским службам совместно с избирательными комиссиями и правоохранительными органами подготовиться к экстренным ситуациям во время выборов. На заседании Координационной группы он отметил, что возможны отключения, "заминирования" и другие инциденты.
Беглов подчеркнул, что все должны быть готовы действовать в экстремальных условиях. Подготовительные мероприятия уже на завершающей стадии. Избиркомам на безвозмездной основе предоставили помещения для голосования, а районные газеты опубликовали необходимую информацию.
В оставшийся месяц власти дополнительно оповестят горожан о времени и порядке голосования, а также о местонахождении участков. Особое внимание уделят оснащению и доступности для маломобильных избирателей.
Выборы в Петербурге пройдут 18–20 сентября. Горожане будут выбирать депутатов Госдумы и Заксобрания, а также в четырёх муниципальных округах.
Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали двух агитаторов "Яблока".
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все