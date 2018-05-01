Эскалатор на "Балтийской" отремонтировали, станция работает в штатном режиме

На "Балтийской" сняли ограничения на вход.

Станция метро "Балтийская" вернулась к обычному режиму работы. Эскалатор, который остановился из-за попавших в механизм посторонних предметов, отремонтирован и снова запущен. Вход на станцию полностью открыт.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что неполадки устранены, пассажиры могут пользоваться станцией без ограничений. Сбоев в движении поездов не зафиксировано.

Ранее на Piter.TV: петербурженку не пустили в метро с собакой в коляске. Инцидент произошел несколько дней назад на "Площади Мужества", когда женщина возвращалась из ветеринарной клиники со своим шпицем.

Фото: Piter.TV