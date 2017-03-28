Петербурженку не пустили в метро с собакой в коляске

Петербурженка не смогла пройти через турникеты на станции "Площадь Мужества" из-за собаки-инвалида, находившейся в специализированной коляске. Инцидент произошел несколько дней назад, когда Валентина возвращалась из ветеринарной клиники со своим шпицем.

Сотрудники метрополитена остановили девушку у турникетов и пояснили, что габариты коляски не соответствуют параметрам ручной клади или переноски для животных. Пассажирка предлагала оплатить провоз коляски как багаж или дождаться сотрудника для сопровождения на эскалаторе, но получила отказ.

По словам Валентины, контролеры сослались на правила: если бы в коляске был ребенок, ей бы помогли, но с животным проехать нельзя. Девушка отметила, что ранее беспрепятственно проходила с этой коляской на других станциях.

В пресс-службе метрополитена подтвердили, что правила перевозки животных строго регламентированы. Пассажирам разрешено провозить мелких питомцев в клетках, корзинах или контейнерах с глухим дном, размеры которых не превышают 120 сантиметров и исключают самопроизвольный выход животного.

Ранее мы сообщали, что на площади имени Юрия Темирканова разместится выход из строящейся станции метро "Театральная".

Фото: Piter.TV