Смольный заменил чиновников роботами и сэкономил миллион часов на рутине

Полторы сотни цифровых помощников разгрузили петербургский Смольный от бумаг.

За три с половиной года роботы сэкономили чиновникам Смольного свыше 1 млн человеко-часов. В настоящее время в органах власти Петербурга трудятся 150 цифровых помощников.

Как сообщили в городской администрации, программы работают на отечественной платформе "Robin" и выполняют рутинные задачи. В их функции входят проверка документов, сбор данных, регистрация заявок и конвертация файлов. Это позволило сотрудникам сосредоточиться на решении более сложных вопросов.

Одного из цифровых помощников, впервые внедренного в администрации Адмиралтейского района, сейчас тестируют еще в девяти районах города. Он содействует сотрудникам соцзащиты в назначении мер поддержки малообеспеченным семьям. Робот самостоятельно собирает информацию из государственных систем, а специалисты лишь проверяют ее и выносят итоговое решение. В результате время оказания услуги сократилось с 10 до 3 дней.

Еще один робот упростил работу жилищных отделов в 17 районах города, автоматически подготавливая запросы в Росреестр. Благодаря этому в 2025 году очередь на улучшение жилищных условий сократилась более чем на 14 тыс. семей.

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Фото: Piter.tv