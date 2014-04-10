Пенсионерка пережила немой инфаркт в Ленобласти

В течение трех суток пенсионерку беспокоили только слабость и головокружение.

В ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи" напомнили, что инфаркт не всегда сопровождается сильной болью. Иногда люди буквально переносят его на ногах. Это и произошло с 86-летней жительницей Ломоносовского района.

В течение трех суток пенсионерку беспокоили только слабость и головокружение, а началось недомогание с эмоционального потрясения. Женщина была на похоронах знакомой. Дома несколько дней она принимала лекарства, но эффекта не заметила, затем понизилось давление. Скорую помощь вызвал ее сын. На ЭКГ увидели изменения, характерные для состоявшегося инфаркта миокарда. После пациентку увезли в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Наши бригады регулярно сталкиваются со случаями, когда пациенты длительное время терпят боль и недомогание, и, к сожалению, не всегда им удается помочь. Будьте внимательны к себе и своим близким, не закрывайте глаза на боль и прочие тревожные симптомы! "Станция скорой медицинской помощи"

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Фото: пресс-служба ГБУЗ ЛО "Станция скорой медицинской помощи"