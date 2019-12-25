Житель Лодейного Поля ударил мужчину топором в ходе конфликта

Подозреваемого задержали и опросили.

Следователи Лодейного Поля возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении 63-летнего мужчины. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области.

Накануне на почве личных неприязненных отношений фигурант ударил топором 52-летнего мужчину в область головы. В результате у пострадавшего зафиксировали открытую рану. Он оказал сопротивление напавшему и скрылся, а затем обратился за помощью к медикам.

Подозреваемого задержали и опросили, перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину будут судить за убийство знакомого в Пикалево.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти