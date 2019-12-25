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Житель Лодейного Поля ударил мужчину топором в ходе конфликта
Сегодня, 15:24
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Житель Лодейного Поля ударил мужчину топором в ходе конфликта

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Подозреваемого задержали и опросили.

Следователи Лодейного Поля возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) в отношении 63-летнего мужчины. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленинградской области. 

Накануне на почве личных неприязненных отношений фигурант ударил топором 52-летнего мужчину в область головы. В результате у пострадавшего зафиксировали открытую рану. Он оказал сопротивление напавшему и скрылся, а затем обратился за помощью к медикам. 

Подозреваемого задержали и опросили, перед судом возбуждено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчину будут судить за убийство знакомого в Пикалево. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти

Теги: ленобласть, покушение на убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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