Петербурженку будут судить за нападение на соседа из-за пропавших кроссовок

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Во Фрунзенском районе Петербурга завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летней местной жительницы, обвиняемой в угрозе убийством и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обвинительное заключение утвердила районная прокуратура.

По версии следствия, вечером 18 января в коммунальной квартире на улице Димитрова женщина заподозрила соседа в краже своих кроссовок. Несмотря на то что мужчина отрицал свою причастность к исчезновению обуви, между соседями произошел конфликт.

Следствие считает, что обвиняемая стала угрожать мужчине убийством, после чего ударила его ножом в грудь. Конфликт остановили другие жильцы коммунальной квартиры, которые вызвали скорую помощь и сотрудников полиции. Позже пропавшие кроссовки были найдены.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Мурино поджег дверь в квартире бывшей жены. Инцидент произошел на Воронцовском бульваре, пострадавших нет.

Фото: Piter.TV