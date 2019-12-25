HR-эксперт назвал способ избежать выгорания на удаленной работе

Татьяна Грибкова объяснила, о чем стоит договориться с работодателем заранее.

На российской территории удаленная работа легко может довести сотрудника до выгорания в том случае, если от него руководство потребует постоянно находиться на связи. Соответствующий комментарий журналистам телеканала "360.ru" сделала HR-директор группы компаний "Гранель" Татьяна Грибкова. Эксперт пояснила, что избежать такой проблемы поможет установка фиксированного графика работы. Она призвала работника сразу договориться с работодателем о том, в какое время он сможет быть в контакте. Это нужно для того, чтобы не столкнуться с требованием отвечать на звонки в вечернее время или регулярно читать рабочие чаты.

Если сотрудник постоянно ощущает необходимость быть на связи, то это уже сигнал, что баланс между работой и личной жизнью нарушен. Татьяна Грибкова, HR-эксперт

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Фото: Piter.tv