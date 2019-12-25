Первый путеводитель по паблик-арту создадут в Петербурге

Для города крайне важно внедрять современные объекты

Евгений Панкевич сообщил на сессии "Туризм и гостеприимство", что развитие отрасли сегодня невозможно без объединения классических маршрутов с новыми нишами. По его словам, для города крайне важно внедрять современные объекты – это позволяет увеличить охват аудитории, так как туристы, приезжающие посмотреть модные локации, обязательно посещают и традиционные достопримечательности.

Панкевич отметил, что ключевым инструментом остается проект "Новая туристская география". За пять лет он вырос из программы создания общественных пространств в комплексный продукт, включающий событийный и гастрономический туризм. Это обеспечивает круглогодичную загрузку отелей.

Уже в следующем году результаты этой работы будут систематизированы в первом путеводителе по современному паблик-арту.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург возглавил рейтинг студенческого туризма.

Фото: Piter.TV