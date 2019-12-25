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Первый путеводитель по паблик-арту создадут в Петербурге
Сегодня, 15:54
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Первый путеводитель по паблик-арту создадут в Петербурге

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Для города крайне важно внедрять современные объекты

Евгений Панкевич сообщил на сессии "Туризм и гостеприимство", что развитие отрасли сегодня невозможно без объединения классических маршрутов с новыми нишами. По его словам, для города крайне важно внедрять современные объекты – это позволяет увеличить охват аудитории, так как туристы, приезжающие посмотреть модные локации, обязательно посещают и традиционные достопримечательности.

Панкевич отметил, что ключевым инструментом остается проект "Новая туристская география". За пять лет он вырос из программы создания общественных пространств в комплексный продукт, включающий событийный и гастрономический туризм. Это обеспечивает круглогодичную загрузку отелей.

Уже в следующем году результаты этой работы будут систематизированы в первом путеводителе по современному паблик-арту. 

Ранее мы сообщили о том, что Петербург возглавил рейтинг студенческого туризма.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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