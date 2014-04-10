До конца года в Петербурге появятся более 50 общественных пространств

В Невской ратуше свою деловую программу провела Ассоциация парков России.

В Петербурге до конца года появятся свыше 50 новых общественных пространств и почти 300 детских и спортивных площадок, пишет 3 августа телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Разумишкина.

В Невской ратуше свою деловую программу провела Ассоциация парков России. Архитекторы, ландшафтные дизайнеры и урбанисты из различных регионов страны обменивались опытом. Про Северную столицу рассказали, что здесь активно обустраивают сады-трансформеры, аптекарские и кухонные огороды.

Когда жители задают потребность, а архитекторы и проектировщики ее реализуют, появляются те объекты, которые пользуются популярностью у наших жителей. Сергей Петриченко, глава комитета по благоустройству

Ранее мы рассказывали о том, что скверу в Петербурге присвоят имя Александра Демьяненко.

Фото: Piter.TV