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До конца года в Петербурге появятся более 50 общественных пространств
Сегодня, 16:23
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До конца года в Петербурге появятся более 50 общественных пространств

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В Невской ратуше свою деловую программу провела Ассоциация парков России.

В Петербурге до конца года появятся свыше 50 новых общественных пространств и почти 300 детских и спортивных площадок, пишет 3 августа телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на вице-губернатора Евгения Разумишкина. 

В Невской ратуше свою деловую программу провела Ассоциация парков России. Архитекторы, ландшафтные дизайнеры и урбанисты из различных регионов страны обменивались опытом. Про Северную столицу рассказали, что здесь активно обустраивают сады-трансформеры, аптекарские и кухонные огороды.

Когда жители задают потребность, а архитекторы и проектировщики ее реализуют, появляются те объекты, которые пользуются популярностью у наших жителей. 

Сергей Петриченко, глава комитета по благоустройству 

Ранее мы рассказывали о том, что скверу в Петербурге присвоят имя Александра Демьяненко. 

Фото: Piter.TV 

Теги: благоустройство, общественные пространства
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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