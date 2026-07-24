В Кировском районе благоустроили сквер Маринеско

В ходе работ установили декоративное ограждение.

В Кировском районе Петербурга завершено благоустройство сквера Маринеско, пишет телеканал "Санкт-Петербург" 24 июля. В ходе работ установили декоративное ограждение, привели в порядок пешеходные дорожки и газоны, а также высадили кустарники и сделали современное освещение.

Вроде объект небольшой, но он очень важный. Очень важный, с точки зрения памяти, памяти достойного человека, который внес неоценимый вклад в историю и флота, и вообще нашей Родины. Евгений Разумишкин, вице-губернатор

Уточняется, что сквер благоустроен в рамках программы "Комфортная городская среда".

Ранее на Piter.TV: в этом сезоне в Петербурге благоустроили свыше 30 дворов. Всего ГАТИ выдала 407 ордеров на проведение работ.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"