В этом сезоне в Петербурге благоустроили свыше 30 дворов

Всего ГАТИ выдала 407 ордеров на проведение работ.

В Петербурге продолжается сезон благоустройства дворов: в этом году Государственная административно-техническая инспекция выдала муниципальным образованиям 407 ордеров на проведение работ. На объектах ремонтируют проезды, обновляют покрытия, создают общественные пространства, детские и спортивные площадки и новые зоны отдыха.

К настоящему времени привели в порядок свыше 30 дворов. Один из них находится на Центральной улице в Металлострое. По программе "Петербургские дворы" здесь появилось общественное пространство с игровыми площадками, зонами отдыха с подвесными качелями, деревьями и кустарниками.

Ранее на Piter.TV: за полгода число нарушений правил парковки в Петербурге уменьшилось на 25%.

Фото: пресс-служба ГАТИ