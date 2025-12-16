За полгода число нарушений правил парковки в Петербурге уменьшилось на 25%

В этом году зафиксировали 13,6 тыс. нарушений, за аналогичный период прошлого года – 17 тыс. нарушений.

За шесть месяцев 2026 года в Петербурге количество нарушений правил парковки уменьшилось на 25%. Об этом сообщили 18 июня в Государственной административно-технической инспекции.

В выборку попали стоянка на газоне, перед парадными и контейнерными площадками, а также на эксплуатационной маркировке. В этом году зафиксировали 13,6 тыс. нарушений, за аналогичный период 2025-го – 17 тыс. нарушений. Тенденция объясняется увеличением охвата города благодаря информации от местных жителей через сервис ГАТИ и работе по нейтрализации очагов нарушений.

В прошлом году муниципальные образования благоустроили 70 адресов, где раньше автомобилисты часто нарушали правила парковки. В этом году предложили сделать еще 56 таких локаций.

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте.

Фото: Piter.TV