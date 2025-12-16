  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
За полгода число нарушений правил парковки в Петербурге уменьшилось на 25%
Сегодня, 10:49
72
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

За полгода число нарушений правил парковки в Петербурге уменьшилось на 25%

0 0

В этом году зафиксировали 13,6 тыс. нарушений, за аналогичный период прошлого года – 17 тыс. нарушений.

За шесть месяцев 2026 года в Петербурге количество нарушений правил парковки уменьшилось на 25%. Об этом сообщили 18 июня в Государственной административно-технической инспекции. 

В выборку попали стоянка на газоне, перед парадными и контейнерными площадками, а также на эксплуатационной маркировке. В этом году зафиксировали 13,6 тыс. нарушений, за аналогичный период 2025-го – 17 тыс. нарушений. Тенденция объясняется увеличением охвата города благодаря информации от местных жителей через сервис ГАТИ и работе по нейтрализации очагов нарушений. 

В прошлом году муниципальные образования благоустроили 70 адресов, где раньше автомобилисты часто нарушали правила парковки. В этом году предложили сделать еще 56 таких локаций. 

Ранее мы рассказывали о том, что в праздники самой популярной оказалась парковка в Кронштадте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: гати, парковка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии