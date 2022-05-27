У Богословского кладбища в Петербурге появились новые остановочные павильоны

Одна просьба жительницы изменила остановки у Богословского кладбища.

В Калининском районе Санкт-Петербурга установили три новых остановочных павильона возле Богословского кладбища. Работы провели после обращения местной жительницы, сообщили в пресс-службе Комитета по благоустройству.

Петербурженка во время личного приема у губернатора Александра Беглова рассказала, что на остановках рядом с кладбищем отсутствовали навесы, из-за чего пассажирам приходилось ждать транспорт без защиты от дождя и снега.

На участке с широким тротуаром и большим потоком людей специалисты установили два закрытых остановочных павильона. Еще одну остановку оборудовали облегченной конструкцией из-за ограниченного пространства.

В Комитете по благоустройству отметили, что за последние три года в Петербурге установили более 1200 новых остановочных павильонов.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

