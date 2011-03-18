Громовское кладбище в Петербурге признали памятником

Старинный некрополь XIX века получил региональный охранный статус.

В Санкт-Петербурге Громовское старообрядческое кладбище на Ялтинской улице официально признали объектом культурного наследия регионального значения. Соответствующее решение принято по рекомендации комиссии КГИОП.

История некрополя берет начало в 1835–1838 годах, когда его основали купцы Сергей и Федул Громовы. В 1844 году на территории кладбища возвели деревянную церковь Успения Пресвятой Богородицы, а к 1914 году был построен каменный Покровский храм. Оба культовых сооружения были утрачены в советский период.

До наших дней сохранились трехпролетные ворота, ранее признанные выявленным памятником, а также западная часть кладбища с прямоугольным прудом. На территории некрополя уцелели многочисленные дореволюционные надгробия, склепы и мавзолеи.

Границы объекта культурного наследия установят по фактически сохранившейся части кладбища.

Фото: КГИОП