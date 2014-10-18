Гендиректор Государственной академической капеллы выразила соболезнования в связи с уходом Сергея Стадлера

Генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова выразила соболезнования в связи с уходом Сергея Стадлера, отметив, что эта новость стала шоком для всего музыкального сообщества. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В своем комментарии Хомова рассказала о своем давнем знакомстве с маэстро, подчеркнув его исключительный талант, который проявился еще в юности. По словам Хомовой, Стадлер был не просто виртуозным исполнителем и лауреатом конкурса Чайковского, но и человеком широчайшей эрудиции. Он всегда превращал свои выступления в образовательный диалог со слушателем, сопровождая их увлекательными экскурсами в историю музыки. Его программы отличались глубиной, выверенностью и серьезным подходом.

Особое внимание директор Капеллы уделила вкладу музыканта в культурную жизнь города — Санкт-Петербургскому международному фестивалю скрипки. Этот проект, проходивший на главных сценах города, собирал выдающихся исполнителей со всей России и из-за рубежа.

В завершение Ольга Хомова отметила, что Сергей Стадлер был ярчайшим представителем настоящей российской скрипичной школы высочайшего уровня и навсегда останется в памяти как вдумчивый и невероятно талантливый артист.

