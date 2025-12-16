На Московском вокзале задержали мужчину, который скрывался от сотрудников ФСИН почти год

Сотрудники УТ МВД России по СЗФО на Московском вокзале в Петербурге задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Его выявили с помощью автоматизированной информационной системы "Сфера", которая направлена на обеспечение правопорядка на объектах транспорта.

Было установлено, что 47-летний уроженец Мордовии более 11 месяцев скрывался от УФСИН России по Оренбургской области. Злоумышленник уклонился от принудительных работ, назначенных по приговору суда за совершенное преступление по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Гражданин находится в камере для административно задержанных лиц, сведения переданы инициатору розыска.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о лицах, которые находятся в розыске, просим сообщить по телефону доверия, входящего в систему горячей линии МВД России: 8 (800) 200-16-02. УТ МВД России по СЗФО

