На Московском вокзале задержали мужчину, который скрывался от сотрудников ФСИН почти год
Сегодня, 17:03
Злоумышленник уклонился от принудительных работ, назначенных по приговору суда за совершенное преступление по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере).

Сотрудники УТ МВД России по СЗФО на Московском вокзале в Петербурге задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске. Его выявили с помощью автоматизированной информационной системы "Сфера", которая направлена на обеспечение правопорядка на объектах транспорта. 

Было установлено, что 47-летний уроженец Мордовии более 11 месяцев скрывался от УФСИН России по Оренбургской области. Злоумышленник уклонился от принудительных работ, назначенных по приговору суда за совершенное преступление по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере). Гражданин находится в камере для административно задержанных лиц, сведения переданы инициатору розыска. 

Уважаемые граждане! Если вы располагаете информацией о лицах, которые находятся в розыске, просим сообщить по телефону доверия, входящего в систему горячей линии МВД России: 8 (800) 200-16-02. 

УТ МВД России по СЗФО 

Фото: Piter.TV 

