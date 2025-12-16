Смольный анонсировал поставку научного оборудования в 28 детсадов Петербурга

В 2026 году 28 детских садов получат специализированное оборудование для раннего естественно-научного образования. Об этом объявил губернатор Александр Беглов.

В пресс-службе Смольного пояснили, что финансирование образовательной программы в городе растет, что позволяет улучшать материально-техническую базу дошкольных учреждений. В 2025 году из регионального бюджета на сферу образования направили 320 миллиардов рублей — это на 30 миллиардов больше, чем годом ранее.

Программа направлена на реализацию национального проекта "Молодежь и дети". Сто дошкольных образовательных учреждений уже оснастили специализированным оборудованием в 2025 году, а в 2026 году эта мера затронет еще 28 детских садов.

Ранее на Среднерогатской построили современный детский сад с бассейном и соляной пещерой.

