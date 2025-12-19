На Среднерогатской построили современный детский сад с бассейном и соляной пещерой

Учреждение станет филиалом детского сада № 50.

В Московском районе Санкт-Петербурга появился новый современный детский сад на 220 мест. Трёхэтажное здание на Среднерогатской улице, построенное ООО "Специализированный застройщик "Московское шоссе", получило разрешение на ввод в эксплуатацию и готово принять воспитанников. Учреждение станет филиалом детского сада № 50, рассказал портал "Строительный Петербург".

Новый детский сад отличается не только современным внешним видом, но и насыщенной инфраструктурой, ориентированной на всестороннее развитие и оздоровление детей. Для удобства малышей здесь оборудованы просторные игровые комнаты и отдельные спальни.

Особое внимание уделено укреплению здоровья воспитанников. В здании оборудован собственный бассейн для проведения занятий по плаванию с душевыми комнатами. Уникальным элементом стала соляная пещера, регулярные сеансы в которой будут способствовать профилактике респираторных заболеваний и укреплению иммунитета детей.

Для физического и творческого развития в детском саду предусмотрены отдельные физкультурный и музыкальный залы. Медицинский блок включает в себя не только стандартный медкабинет, но и кабинеты психолога и логопеда, что позволит оказывать профессиональную помощь на раннем этапе. Также открыт специальный кабинет для коррекционно-развивающих занятий.

Контроль над ходом строительства и соответствием объекта всем нормам осуществляли специалисты городского учреждения "Управление строительными проектами".

Фото: портал "Строительный Петербург"