В ОП предложили ввести в детских садах уроки эмпатии

Владислав Гриб уверен в необходимости развивать в малышах доброту, сострадание и взаимопомощь.

На российской территории в детских сада требуется ввести уроки эмпатии для того, учить детей доброте, сопереживанию и поддержке друг друга. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, сейчас современные гаджеты разрушают психику ребенка. В мире существует много методик у психологов и педагогов, но для уроков эмпатии воспитателям важно будет пройти специальные курсы.

Уроки доброты, эмпатии, сострадания, сопереживания необходимы. К сожалению, эти качества не во всех семьях вырабатываются - время сейчас жесткое, плюс гаджеты, плюс конкуренция между детьми в школе и даже иногда в семье - все это влияет на психику детей. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

Эксперт добавил, что уроки доброты должны стать важнейшей частью учебного процесса вместе с уроками счастья. Речь идет о формировании внутреннего мира у ребенка и его реакции на внешние события.

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Фото: Piter.tv