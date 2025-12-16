В ОП выступили за введение обязательного экзамена по физкультуре в школах

Обязательный экзамен по физкультуре необходимо ввести на российской территории в школах, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии человека. Соответствующее заявление в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По словам активиста, этот предмет не должен восприниматься детьми и их родителями как второстепенный во время обучения ребенка в образовательном учреждении. Эксперт добавил, что вероятный экзамен по физкультуре должен носить вариативный характер, а также учитывать спортивные достижения кандидатов.

Физическая культура - это не второстепенный предмет, нужна итоговая аттестация. Она может быть по любимому виду спорта каждого отдельного школьника. Многие из них увлекаются самыми разными видами спорта. Либо сдача ГТО, но чтобы спорт у нас не был простой формальностью. Владислав Гриб, замсекретаря ОП РФ

В ОП пояснили, что освобождение ребенку от экзамена можно давать при наличии юношеского разряда, сдаче норм ГТО, регулярных занятиях в спортивных секциях или победах в школьных и районных состязаниях. Владислав Гриб добавил, что важно предусмотреть вариативность для того, чтобы не пытаться навязать ребенку конкретный вид спорта.

